Последний самолет с олимпийцами вылетел из Челябинска в Пекин

Из Челябинска в Пекин в ночь на субботу, 12 февраля, отправился последний борт с российскими спортсменами, которые участвуют в Олимпиаде.

Как сообщает РИА Новости, в Китай вылетели члены сборной по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».

В Китай также отправился духовник олимпийской сборной России, протоиерей Андрей Алексеев.

XXIV зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля. Они продлятся до 20 февраля.

На открытии Олимпиады знаменосцем сборной России стала конькобежка из Челябинской области Ольга Фаткулина. Она вместе с хоккеистом Вадимом Шипачевым пронесла по Национальному стадиону Пекина флаг Олимпийского комитета.

https://www.cheltv.ru/poslednij-samolet-s-olimpijtsami/