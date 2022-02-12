Последний самолет с олимпийцами вылетел из Челябинска в Пекин

Из Челябинска в Пекин в ночь на субботу, 12 февраля, отправился последний борт с российскими спортсменами, которые участвуют в Олимпиаде.
Как сообщает РИА Новости, в Китай вылетели члены сборной по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».
В Китай также отправился духовник олимпийской сборной России, протоиерей Андрей Алексеев.
XXIV зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля. Они продлятся до 20 февраля.
На открытии Олимпиады знаменосцем сборной России стала конькобежка из Челябинской области Ольга Фаткулина. Она вместе с хоккеистом Вадимом Шипачевым пронесла по Национальному стадиону Пекина флаг Олимпийского комитета.