По Челябинской области ударит 30-градусный мороз

Синоптики предупредили о резком похолодании в Челябинской области.
По данным Челябинского Гидрометцентра, этой ночью в регионе температура воздуха опустится до минус 19-24 градусов, в низинах – до минус 26-31 градуса. Днем 15 февраля столбики термометров покажут минус 4-9 градусов, в низинах – минус 14. Ночью и днем ожидает небольшой снег, изморозь. Западный, юго-западный ветер будет дуть ночью со скоростью 2-7 м/с, днем – 4-9 м/с.
https://dostup1.ru/society/Po-Chelyabinskoy-oblasti-udarit-30-gradusnyy-moroz_146627.html