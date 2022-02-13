2022-02-15YEKT05:00:00 | Новости Городские новости Мы помним всех, кто выполнил приказ 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата напоминает нам о тех исторических событиях, о советских солдатах и офицерах, не вернувшихся с афганской войны, о всех наших военнослужащих, принимавших участие в вооруженных конфликтах за пределами Родины.

Уважаемые ветераны-афганцы Озерского городского округа, уважаемые родственники наших земляков, погибших в Афганистане, ветераны локальных конфликтов!

Сегодня исполняется 33 года со дня завершения вывода советских войск из Афганистана. Разрешите выразить вам глубокое уважение и признательность. Мы благодарны всем, кто, выполняя боевой приказ, проявил силу духа, показал образцы самоотверженности.

Ветераны боевых действий, и те, кого с нами уже нет, всегда будут примером мужества и отваги. Верные воинской присяге, они героически сражались, выполняя свой интернациональный долг, взятые государством международные обязательства по оказанию помощи дружественным странам.

Воины-афганцы смогли преодолеть моральные, физические травмы и найти своё местов жизни, хотя это было непросто. Они сумели не только сберечь узы военного братства, нои укрепить их в гражданской жизни. Многие из них стараются передать молодёжи память о тех событиях. Будущие поколения должны знать, помнить и чтить мужество защитников Отечества.

События одной из самых крупных военных кампаний современности по-прежнему волнуют людей, прежде всего тех, кто был их участником, кто на этой войне потерял своих близких. За каждой цифрой – горе и боль, которые с годами не утихают. Слова искреннего сочувствия и соболезнования адресуем всем, кто потерял на этой войне сыновей, мужей, отцов, боевых товарищей и друзей. Память о них будет жить в сердцах людей всегда.

Глава Озерского городского округа

Е.Ю. Щербаков.





Председатель Собрания депутатов округа

С.Н. Гергенрейдер.





Уважаемые участники боевых действий в Афганистане, ветераны локальных конфликтов на территории других государств!

Вы с честью выполнили интернациональный долг, достойно продолжили славные боевые традиции участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Вам также пришлось испытать на себе все ужасы войны, проявлять мужество, стойкость, силу духа. Но, несмотря на все тяготы и лишения, горестнее и тяжелее всего было терять своих боевых товарищей.

На той войне отдали свои жизни озерчане: Кригер Валерий Альбертович, Кандоуров Валерий Юрьевич. От полученных ран и контузии еще пятеро преждевременно ушли из жизни: Баранов Андрей Николаевич, Дудкин Николай Васильевич, Ведмецкий Валерий Васильевич, Коробов Александр Ильич, Мараков Александр Павлович, Софронов Павел Владимирович.

Всего в настоящее время в Озерском городском округе проживает 70 воинов-интернационалистов. Ваш подвиг должен остаться не только в личной биографии, но и истории Озерского городского округа. Большая работа в этом направлении проводится в школе № 33, в которой создан замечательный музей «Память сердца». Здесь издана книга об озерчанах - участниках афганской войны.

Совет ветеранов Озерского городского округа желает вам, ветеранам всех войн и локальных боевых конфликтов, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и, чтобы ваши дети, внуки и потомки во всех поколениях, жили под мирным небом и не знали, что такое война.

Иван Гашев, председатель Совета ветеранов Озерского городского округа.







Уважаемые южноуральцы!

Сегодня наша страна отмечает День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана, когда была окончательно перевернута одна из героических и одновременно трагичных страниц отечественной истории. В этот день мы вспоминаем не только «русских афганцев», но и всех, кто защищал интересы нашей страны, участвуя в миротворческих операциях и тушении взрывоопасных локальных конфликтов. И сегодня наши воины доказывают верность долгу и присяге, преграждая путь терроризму, радикализму и другим вооруженным угрозам.

Светлая память героям, погибшим в боях! Здоровья, счастья и благополучия – ветеранам боевых действий. Спокойствия и мирного неба всем нам.

Губернатор Челябинской области

А.Л. Текслер





Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-02-15YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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