Житель Озерска перевел более 4,5 миллионов рублей мошенникам

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск обратился мужчина 1962 года рождения, с заявлением о совершении в отношении него мошенничества. Местный житель пояснил сотрудникам полиции, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником Центрального банка, и сообщил, что его персональные данные скомпрометированы и ему как можно скорее необходимо обезопасить свои денежные средства. Мужчина ранее слышал о подобных схемах мошенничества, однако злоумышленник смог убедить его в правдивости информации и пообещал, что все переведенные им денежные средства вернутся ему на счета.

По указанию мошенников мужчина перевел деньги с кредитных карт, а также установил приложение удаленного доступа, через которое злоумышленники оформили кредиты в банковских приложениях. Под диктовку мужчина совершал крупные переводы на номера телефонов неизвестных ему людей, а затем продал свой автомобиль стоимостью более 2 миллионов рублей и вырученную сумму также перевел на указанные аферистами счета. В ожидании возврата всех переведенных денег мужчина начал обзванивать входящие номера, однако аферисты перестали выходить на связь, так он понял, что стал жертвой мошенников.

Уже после того как мужчина обратился в полицию, ему стало известно, что злоумышленники путем удаленного доступа оформили на него еще один крупный он-лайн кредит, так, общая сумма ущерба потерпевшего составила 4 590 948 рублей.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Полиция призывает граждан при поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, незамедлительно прерывать разговор и звонить в банк самостоятельно по телефону указанному на оборотной стороне вашей карты.