Нацгвардия проводит набор граждан на военную службу по контракту.

Воинские части Челябинской области в г. Озёрск, г. Снежинск, г. Миасс, г. Трехгорный проводят набор граждан в возрасте от 18 до 40 лет для поступления на военную службу по контракту на воинские должности сержантов и солдат.
Условия прохождения военной службы:
- заработанная плата от 40000 рублей в месяц;
- предоставление служебного жилья;
- денежная компенсация за съем жилого помещения (на семью из 4-х и более человек — 14 863 р., на семью из 3-х человек — 11 620 р., на семью из 2-х человек — 9 729 р., на 1-го человека — 6 486 р.);
- оплачиваемый отпуск от 35 до 50 суток (в зависимости от выслуги лет);
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно (военнослужащий и один член семьи) по территории РФ;
- социальные гарантии;
- право на обеспечение постоянным жильем по государственной ипотечной системе.
По вопросам поступления на военную службу по контракту обращаться по адресу:
Челябинская область
- войсковая часть 3273 г. Озёрск, тел.: 8 (35130) 7-98-30; 89227399002;
- войсковая часть 3498 г. Миасс, тел.: 8 (3513) 25-81-73; 89194096802;
- войсковая часть 3442 г. Трехгорный, тел.: 8 (35191) 5-72-08; 89090799570;
- войсковая часть 3468 г. Снежинск, тел.: 89222393922.
Командир войсковой части 3273 генерал - майор А.А. Никул.