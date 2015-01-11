Нацгвардия проводит набор граждан на военную службу по контракту.

Воинские части Челябинской области в г. Озёрск, г. Снежинск, г. Миасс, г. Трехгорный проводят набор граждан в возрасте от 18 до 40 лет для поступления на военную службу по контракту на воинские должности сержантов и солдат.

Условия прохождения военной службы:

- заработанная плата от 40000 рублей в месяц;

- предоставление служебного жилья;

- денежная компенсация за съем жилого помещения (на семью из 4-х и более человек — 14 863 р., на семью из 3-х человек — 11 620 р., на семью из 2-х человек — 9 729 р., на 1-го человека — 6 486 р.);

- оплачиваемый отпуск от 35 до 50 суток (в зависимости от выслуги лет);

- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно (военнослужащий и один член семьи) по территории РФ;

- социальные гарантии;

- право на обеспечение постоянным жильем по государственной ипотечной системе.

По вопросам поступления на военную службу по контракту обращаться по адресу:

Челябинская область

- войсковая часть 3273 г. Озёрск, тел.: 8 (35130) 7-98-30; 89227399002;

- войсковая часть 3498 г. Миасс, тел.: 8 (3513) 25-81-73; 89194096802;

- войсковая часть 3442 г. Трехгорный, тел.: 8 (35191) 5-72-08; 89090799570;

- войсковая часть 3468 г. Снежинск, тел.: 89222393922.

Командир войсковой части 3273 генерал - майор А.А. Никул.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49918/