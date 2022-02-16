Заместитель начальника отдела по вопросам миграции торжественно вручил паспорта 20-летним студентам строительных отрядов

17 февраля, в день Российских Студенческих Отрядов бойцам Зимней межрегиональной студенческой стройки «Мирный атом» 2022 при поддержке Общественного совета ГУ МВД России по Челябинской области сотрудники полиции Озерска вручили паспорта гражданина Российской Федерации.

В музее УМВД России по ЗАТО г.Озерск ребят торжественно поздравили заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск капитан полиции Максим Мясников и председатель Совета ветеранов УМВД майор милиции в отставке Сергей Серухин.

Евгению и Анне пожелали в дальнейшем быть достойными гражданами своей страны, смело воплощать в жизнь свои мечты и идеи, а также бережно относиться к главному документу гражданина Российской Федерации и помнить о своих правах и обязанностях.

После напутственных слов ребятам провели экскурсию, где они узнали историю становления озерской полиции в разные годы, о ветеранах службы и направлениях работы подразделений.

Дата вручения паспортов также совпала с 75-летием образования органов внутренних дел на режимных объектах. Сергей Петрович рассказал историю создания памятной даты и об особенностях обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью в закрытых административно-территориальных образованиях, к которым относится в том числе УМВД России по ЗАТО г.Озерск.