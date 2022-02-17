Под Кыштымом вторые сутки слышны взрывы

Под Кыштымом с 18 февраля слышны звуки взрывов – в администрации города предупредили, что это производятся плановые работы на Тайгинском карьере, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В период с 18 по 21 февраля на Тайгинском графитовом карьере будут проводиться взрывные работы. Просим жителей не беспокоиться», – говорится в сообщении.

Работы производятся ежедневно с 8 до 17 часов.

https://dostup1.ru/accident/Pod-Kyshtymom-vtorye-sutki-slyshny-vzryvy_146801.html