Коронавирус в Челябинской области: врач назвала опасные проявления постковида

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области в последние дни снижается, и новые данные статистики подтверждают эту тенденцию. Тем не менее показатели остаются высокими — за минувшие сутки в регионе подтвердили почти 4 тысячи случаев заражения.

По информации Минздрава Челябинской области на утро субботы, 19 февраля, в данный момент коронавирусом болеют 46 тысяч 911 человек. За сутки были выписаны 4 тысячи 424 пациента. 21 человек скончался.

Новых подтвержденных случаев — 3967, 280 — среди школьников. Для сравнения, днем ранее прирост составил 4034 и 282 случая соответственно.

Тем временем многие из переболевших коронавирусом жалуются на постковидный синдром. Замглавврача по детству Химкинской областной больницы Нарине Сугян сообщила «Парламентской газете», что он может быть не менее опасен, чем сам COVID-19. По словам специалиста, игнорировать проявления не следует.

Одни симптомы, в их числе отмечают нарушения вкуса и обоняния, бессонницу, раздражительность, депрессию, ухудшают самочувствие и качество жизни. При этом есть те, которые считаются жизнеугрожающими.

По словам медика, самыми опасными проявлениями постковида является одышка, которая возникает даже после небольшой физнагрузки, и выраженные головные боли. Последние могут быть приступообразными и появляться как периодически, так и на протяжении всего дня. При этих симптомах необходимо в обязательном порядке провести обследование сердечно-сосудистой и респираторной систем, отметила врач.

Что касается постковидного синдрома после заражения штаммом «Омикрон», то пока данных о его наличии недостаточно, подчеркнула Нарине Сугян.

https://www.cheltv.ru/koronavirus-v-chelyabinskoj-oblasti-vrach/