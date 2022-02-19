В Озерске состоялся отборочный тур по хоккею на валенках

Турнир вот уже 12 лет собирает поклонников хоккея со всей Челябинской области. За это время хоккей на валенках стал по-настоящему народным видом спорта. 20 февраля в отборочном туре приняли участие пять озерских команд, в составе которых были сотрудники ПО «Маяк», жители города, представители депутатского корпуса. По словам участников, борьба за первые места прошла в позитивной, дружеской атмосфере.
Председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер:
- Встреча озерских команд состоялась в преддверии большого турнира, который проводит Заксобрание Челябинской области. Самое важное для нас, конечно, чтобы как можно больше людей занималось спортом, а хоккей на валенках как нельзя лучше подходит для популяризации здорового образа жизни.
- Было приятно сыграть в хоккей в столь необычном формате. Довольны остались все участники турнира и зрители, ведь мы смогли не только позаниматься спортом, но и получить заряд бодрости и отличного настроения, – поделился впечатлениями депутат фракции «Единая Россия» Собрания депутатов округа Василий Сметанин.
После отборочного турнира команды победителей получили призы и поддержку болельщиков. По итогам отборочной встречи сформирована команда, игроки которой 26 февраля отправятся на турнир в Ледовый дворец «Уральская молния» (г. Челябинск).
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа