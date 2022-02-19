На дорогах Южного Урала ожидается снежная каша

Сегодня, 21 февраля, у автомобилистов могут возникнуть трудности с передвижением по дорогам – всему виной погодные условия.

По данным синоптиков, в течение дня в регионе ожидается снег, а местами – слабые метели. При этом днем температура поднимется до минус 2 – плюс 3 градусов, что приведет к обильному таянию снега. Результатом взаимодействия этих погодных факторов может стать образование снежной каши и гололедицы. И только в низинах термометры покажут до минус 6.

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В связи с этим водителям рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении по неочищенным дорогам и соблюдать скоростной режим во избежание заносов.

https://dostup1.ru/society/Na-dorogah-Yuzhnogo-Urala-ozhidaetsya-snezhnaya-kasha-i-trudnosti-s-ezdoy_146810.html