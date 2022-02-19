2022-02-21YEKT11:00:00 | Новости Культура Лаборатория – это творческая энергия и новый вектор развития C 14 по 20 февраля в Озерске в театре кукол «Золотой петушок» работала творческая лаборатория «Театр Наций – театрам атомных городов». В последний день этого масштабного мероприятия участники проекта рассказали представителями СМИ о том, что у них получилось.

Напомним, в ходе лаборатории мастер-класс для сотрудников производственных цехов провел Виктор

Платонов – один из лучших театральных сценографов и конструкторов кукол в стране, а также актриса Элина Агеева, лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» и Всероссийского конкурса артистов эстрады. Кроме того, кукольникам «Золотого петушка» довелось репетировать с режиссерами, выпускниками Руслана Кудашова, главного режиссера Большого театра кукол (г.Санкт-Петербург). Озерские актеры участвовали в постановках эскизов спектаклей, которые могут войти в репертуар театров атомных городов.

Следует подчеркнуть, что лаборатория стала настоящим подарком для коллектива театра, который в 2022 году отмечает юбилейный семидесятый сезон. Важно отметить, что одна из главных целей проекта заключается в том, чтобы познакомить творческие коллективы атомградов с современной российской и европейской драматургией, свежими тенденциями театрального искусства, поделиться опытом профессиональных достижений и помочь им задать актуальный вектор творческого развития.



В последний день творческой лаборатории в стенах театра кукол состоялась встреча с представителями СМИ. В ходе пресс-конференции стало понятно, что с поставленной задачей участники лаборатории справились в полной мере. Отвечая на вопросы журналистов, руководители театра кукол, участники и организаторы проекта рассказали о своих впечатлениях, итогах работы и творческих планах.

Директор театра Юлия Клепикова отметила, что программа лаборатории 2022 года была составлена с учётом пожеланий руководства театра и включала разработку и показ эскизов сразу трёх спектаклей: "Кра-Кра" по Чэнь Чжиюаню, "Винни-Пух" по Алану Милну, "История о маленьком дядечке" по Барбру Линдгрен.

Кроме того, участники обсуждения согласились с тем, что в ходе реализация проекта от взаимодействия всех заинтересованных сторон выигрывает прежде всего зритель.



Наталья Мазур, заместитель директора Театра Наций:

– Партнерство – самое важное в нашей работе. Работа с регионами для нас является приоритетной. Госкорпорация «Росатом» проводит профессиональные лаборатории, театр получает возможность обмениваться опытом и развивать свой репертуар, ПО «Маяк» и администрация города оказывают всестороннюю помощь, а в результате, выигрывает, прежде всего, зритель: большой, маленький, особенный. Театр «Золотой петушок» – это жизнь, это целый мир, в котором каждый может найти себе что-то по душе.



Светлана Степанова, начальник Управления культуры администрации округа:

– Важно, что мы работаем в тесном партнерстве с Госкорпорацией «Росатом», ПО «Маяк». Мы всецело поддержали инициативу программы «Территория культуры Росатома» по проведению творческих лабораторий. Театр «Золотой петушок» был выбран не случайно - он гордость города. Уверена, эта работа будет продолжена. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность руководителю программы «Территория культуры Росатома» Оксане Конышевой и Наталье Мазур, заместителю директора Театра Наций.



Роман Бокланов, режиссер лаборатории Театра Наций:

– Спектакль по моему эскизу «Крошечка-хаврошечка» будет поставлен в одном из московских театров. Также в планах – постановка в Железногорске. В любом случае – лаборатории – это уникальный опыт. Новые люди, новая обстановка, общение с людьми внутри профессии. Они учатся у нас, а мы у них. И только так возможен наш профессиональный рост. Мы сегодня не только наставники, но и ученики озерчан. Мы перенимаем их модели и именно это взаимное обогащение является основой профессионального роста каждого творческого человека.

Виталий Вельке, депутат Собрания депутатов округа:

– За последние два года в Озерск приехали замечательные молодые артисты из Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга, Новосибирска. Театр постоянно создает новые творческие, образовательные и просветительские проекты. Важно, что театр работает со всеми социальными категориями, активно вовлекает особенных детей. Например, в рамках проекта «Шаги к успеху», задействованы дети-инвалиды общественной организации "Наши дети" Пальчиковая гимнастика, пластические занятия, сценическая речь, играют важную развивающую роль. Значение театра не только в развитии маленьких озерчан, но и в реабилитации особенных детей сложно переоценить.

Надежда Жидкова, представитель ФГУП «ПО «Маяк»:

– Производственное объединение «Маяк» всегда с большим вниманием относится к любым просьбам театра кукол. Коллектив предприятия считает, что помогать одному из символов города – это наиважнейшее дело. И в юбилейный сезон театру также будет оказана организационная помощь. От себя добавлю, что, посмотрев сегодня эскиз спектакля, я получила колоссальное удовольствие.

Рассказывая о театре, главный режиссер «Золотого петушка» Дмитрий Ерохин особо отметил, что озерский театр кукол – один из лучших детских театров атомных городов. Он постоянно развивается и самосовершенствуется, участвует в федеральных и областных программах, в том числе, «Большие гастроли», «Театрально-концертный зал». Также театр разработал собственную программу «Театр без границ». Труппа «Золотого петушка» выезжает со спектаклями в разные города и приглашает в Озерск другие театральные коллективы:

– Для полноценной жизни театру важно расширять аудиторию и обмениваться опытом с коллегами. «Золотой петушок» много путешествует и уже побывал в 47 городах России, каждый раз удивляя своим искусством новых зрителей. Спасибо Росатому и Театру наций за возможность окунуться во всероссийскую и зарубежную практику, это очень важно для развития актеров и театра в целом. После творческих лабораторий мы стараемся представить все самое лучшее нашему зрителю, который растет и совершенствуется вместе с нами.



Фото Михаила Лубнина.

















































Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-02-21YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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