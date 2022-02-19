Сотрудники полиции Озерска провели лекции для военнослужащих

В актовом зале гарнизонного клуба морского отряда озерской Ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии России сотрудники УМВД России по ЗАТО г.Озерск провели профилактические лекции направленные на разъяснение ответственности, связанной с незаконным приобретением, употреблением и распространением наркотических средств и психотропных веществ, а также в рамках акции «Останови мошенника» рассказали о видах преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.

Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Константин Ерюков разъяснил составы основных статей Уголовного кодекса России и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, регламентирующих оборот наркотиков. Оперативник также довел информацию об основных видах наркотических средств, изымаемых на сегодняшний день на территории Озерского городского округа и мерах профилактики их распространения.

Присутствующим показали фильм «Работа на смерть», подготовленный совместно сотрудниками пресс-службы и управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области, который направлен на профилактику наркомании и незаконного оборота наркотических средств.

Также с профилактической лекцией выступил оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД капитан полиции Вадим Лутфуллин, подробно разъяснив наиболее часто используемые схемы мошенников, на которые попались жители нашего города.

За текущий период 2022 года зарегистрировано 28 сообщений по данному направлению, большинство из которых – использование приложений подмены абонентских номеров, закрепленных как за банками, так и за различными государственными организациями. В таких ситуациях капитан полиции рекомендовал не верить незнакомым людям, даже если они обращаются по имени и отчеству, прекращать разговор и перезванивать по официальным номерам финансовых организаций. Также в последнее время участились заявления в полицию от граждан, решивших вложить свои денежные средства в инвестиции. Оперуполномоченный еще раз напомнил, что с предложением заработать на бирже с неизвестных номеров звонят только мошенники.

В конце встречи военнослужащим вручили памятки, подготовленные в ГУ МВД России по Челябинской области, содержащие практические советы, как не стать жертвой мошенничества.