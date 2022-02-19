В Челябинской области потеплеет до +5

В Челябинской области прогнозируются плюсовые температуры.
По данным Гидрометцентра, днем 22 февраля столбики термометров покажут от минус 4 до плюс 1 градуса, в низинах – минус 9. Местами пройдет небольшой снег, ожидаются гололедно-изморозевые явления. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Днем 23 февраля воздух прогреется до плюс 5 градусов. Синоптики обещают снег и порывы ветра до 17 м/с.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-potepleet-do-5_146840.html