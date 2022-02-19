В Челябинской области потеплеет до +5

Сообщается, что ДТП произошло 19 февраля в вечернее время на улице Береговая. Водитель автомобиль Opel Astra, 54-летний мужчина, при обгоне не справился с управлением и, выехав на правую обочину, совершил наезд на несовершеннолетних девочек Подробнее