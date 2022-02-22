В Челябинской области открыли «горячую линию» для переселенцев из ДНР и ЛНР

В Челябинской области запустили «горячую линию» для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Номер круглосуточного многоканального телефона — 8-800-201-90-33, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По телефону «горячей линии» принимаются звонки от вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Все обращения будут направлены в органы власти и местного самоуправления для отработки по компетенции.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-otkryli-goryachuyu-liniyu-dlya-pereselentsev-iz-dnr-i-lnr/