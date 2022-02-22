Ищем очевидцев!

29 января 2022 года, в период времени с 03.30 до 04.30 часов, на неохраняемой стоянке, расположенной по адресу ул. Октябрьская – 15 (напротив центрального входа в клубное кафе «Принцесса»), при неустановленных обстоятельствах были причинены телесные повреждения гражданину, 1984 года рождения.

В целях установления причин и обстоятельств происшедшего, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией, сообщить в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск