«Открытие», Сбер, ВТБ и Альфа-банк выступают с совместным заявлением о поддержке клиентов

Банк «Открытие», Сбер, ВТБ и Альфа-банк выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов.

«Конкуренция – залог максимально выгодного предложения для клиента. Все эти годы мы, банковское сообщество, выстраивали конкурентный рынок, предоставляя жителям нашей страны эффективные, надежные и экономически выгодные продукты и сервисы. Мы – сильные соперники, и сегодня мы солидарны друг с другом, – говорится в обращении. – "Открытие", Сбер, ВТБ и Альфа-банк обеспечивают бесперебойную работу более чем 70% финансового рынка. Для нас очень важно, чтобы миллионы российских семей, вне зависимости от обслуживающего их банка, чувствовали сегодня и всегда уверенность в завтрашнем дне, зная, что их средства в безопасности».

В заявлении обращается внимание на то, что обслуживание клиентов продолжается в штатном режиме. «Делаем все необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы».

«В кризисные моменты высока вероятность необдуманных действий. Поэтому пусть источником информации для принятия решений в эти дни станут только официальные интернет-площадки банков, наши горячие линии и сотрудники в отделениях», – говорится в заявлении.

https://dostup1.ru/finance/Otkrytie-Sber-VTB-i-Alfa-bank-vystupayut-s-sovmestnym-zayavleniem-o-podderzhke-klientov_147015.html