Авиакомпания «Россия» представила альтернативные маршруты полетов на юг

Авиакомпания «Россия» разработала альтернативные маршруты доставки туристов на южные направления – они направлены в обход зоны, закрытой для полетов гражданской авиации, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Скорректировали маршруты следующих рейсов:

Москва (Шереметьево) – Сочи. Новый маршрут проложен восточнее нынешнего через Казахстан, в связи с чем полетное время увеличилось на 1 час 40 минут в Сочи и обратного рейса на 1 час 23 минуты. На самолете Super Jet 100 полетное время увеличилось на 1 час 11 минут.

Москва (Шереметьево) – Хургада. Международный рейс на самолете Boeing-747 выполняется по обходному маршруту через Казахстан. Увеличение времени полета составило 1 час 32 минуты.

Москва (Шереметьево) – Дубай. Рейс удлинился на 27 минут, обратный на 6 минут.

Москва (Шереметьево) – Гоа. При выполнении рейса через Казахстан время увеличится на 30 минут.

Санкт-Петербург - Шарм-аль-Шейх. Полетное время в Египет на Boeing-737 увеличится на 2 часа.

Санкт-Петербург – Дубай. Полетное время рейса увеличено примерно на 30 минут.

Екатеринбург – Хургада. Новый маршрут проложен через Казахстан, время в полете увеличилось на 31 минуту.

«В данный момент рассматривается возможность выполнения рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-аль-Шейх на самолетах Boeing-737 с дополнительной посадкой в Самаре. Для ряда рейсов проработан альтернативный план полета через европейские страны. Другие рейсы, кроме отмененных, выполняются точно в соответствии с расписанием», – сообщили в авиакомпании.

Перед поездкой в аэропорт пассажирам рекомендовано проверить статус и время вылета рейса на сайте авиакомпании в разделе «Новости» и поддерживать связь с туристическим оператором.

https://dostup1.ru/society/Rossiya-predstavila-alternativnye-marshruty-poletov-na-yug_147008.html