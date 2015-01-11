Синоптики прогнозируют скорое возвращение зимы на Южный Урал

На Южный Урал вернется зима – низкие температуры будут сопровождаться сильными снегопадами и порывистым ветром.

По прогнозу синоптиков, погода станет ухудшаться с воскресенья, 6 марта. Температура ночью опустится до минус 15 - минус 20, а где-то и до минус 25. Днем – от минус 6 до минус 13.

«Причиной ухудшения погоды станет циклон с Европейской части России, который вместе со своим южным сателлитом образуют глубокую воронку низкого атмосферного давления. Обширный объединенный циклон охватит Урал и Западную Сибирь, вызовет значительные снегопады, порывистый ветер и последующее похолодание», – сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозу ведомства, такая погода продержится всю следующую неделю.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-prognoziruyut-skoroe-vozvraschenie-zimy-na-Yuzhnyy-Ural_147099.html