Муниципальные экологи отвечают на вопрос: кто и как должен утилизировать старую электронику?

С 1 марта 2022 года вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, который обязывает юридические лица и предпринимателей передавать отходы, отнесенные к группе «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства», компаниям, которые на законных основаниях ведут деятельность по сбору, транспортировке, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению таких отходов.

Для переработки таких отходов нужно обладать специальными мощностями для транспортировки, обработки, хранения, обезвреживания. Кроме того, у компании, ведущей такую работу, должна быть соответствующая лицензия.

Организации, осуществляющие переработку данного вида отходов, указаны на сайте Росприроднадзора в реестре лицензий.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Минприроды России, данные обязательства не касаются жителей. Они могут оставлять вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на контейнерной площадке или же передавать их на переработку. За оставление данных отходов на контейнерной площадке в отношении граждан штрафы не предусмотрены.

Подробнее об этом — на официальном сайте Минприроды России и на сайте Министерства экологии Челябинской области.

Информация Отдела охраны окружающей среды.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50052/