Сотрудники полиции рассказали молодёжи о вреде наркотиков

В молодежном центре «Мир» сотрудники УМВД России по ЗАТО г.Озерск провели профилактическую лекцию для старшеклассников и студентов о вреде наркотиков, приуроченную к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Кристина Зайнуллина напомнила молодым людям о негативном воздействии пагубных привычек на организм, а также разъяснила, какие правовые последствия влечёт табакокурение и употребление алкоголя.

Более подробно о вреде наркотических веществ рассказал начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Константин Ерюков. Он озвучил статистику преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в городе и рассказал о правовых и социальных последствиях употребления запрещенных веществ, привел примеры из практики.

Сотрудники полиции ответили на вопросы студентов и школьников, дали рекомендации о том, как себя вести, если выявлен факт употребления наркотиков, куда можно обратиться за помощью, а также призвали аудиторию придерживаться здорового образа жизни и развиваться творчески.

В конце мероприятия присутствующим был показан документальный фильм по теме мероприятия.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50055/