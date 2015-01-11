Жительница Озерска перевела почти 3 миллиона рублей жениху из социальной сети

70-летняя жительница Озерска обратилась в полицию с заявлением о совершении в отношении нее мошенничества. Как пояснила потерпевшая, летом прошлого года в социальной сети она познакомилась с мужчиной, который представился сотрудником международной организации. В ходе дальнейшего общения между ними завязались романтические отношения, вскоре мужчина предложил озерчанке выйти за него замуж и жить вместе, однако жених сообщил, что имеет финансовые проблемы, которые не позволяют ему приехать.

Так, в период с июня по ноябрь 2021 года под воздействием обмана женщина осуществила денежные переводы на указанные мужчиной счета общей суммой 2 826 568 рублей, но «брачный аферист» так и не приехал и перестал выходить на связь. Женщина поделилась своими переживаниями с дочерью, после чего обратилась в полицию.

По данному факту следственным отделом УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 «Мошенничество». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Полиция напоминает, не стоит совершать денежные переводы людям, с которыми вы познакомились в социальных сетях, обязательно объясните своим пожилым родственникам и знакомым, как действовать в таких ситуациях.