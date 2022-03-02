Как побороть стресс? Рассказывает психолог Ольга Михайловна Кайзер.

Мероприятие состоялось в преддверии Международного женского дня в читальном зале Озерской городской библиотеки. 9 озерчан получили свой первый основной документ гражданина Российской Федерации Подробнее
25 февраля, перед началом учебных занятий, утренний патруль, в состав которого вошли сотрудники Госавтоинспекции, представители добровольной народной дружины «Озерские автомобилисты», администрация, педагоги и родители обучающихся 24 школы, разместились на подходах к образовательной организации Подробнее
70-летняя жительница Озерска обратилась в полицию с заявлением о совершении в отношении нее мошенничества. Как пояснила потерпевшая, летом прошлого года в социальной сети она познакомилась с мужчиной, который представился сотрудником международной организации Подробнее
В территориальные органы МВД России поступает информация о распространяемых в сети Интернет призывах к проведению несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации Подробнее
В молодежном центре «Мир» сотрудники УМВД России по ЗАТО г.Озерск провели профилактическую лекцию для старшеклассников и студентов о вреде наркотиков, приуроченную к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом Подробнее
В Уральский федеральный округ с рабочим визитом приезжал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков – он проинспектировал ход работ по расширению трассы М-5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинской области Подробнее