Россиян с детьми ждут новые выплаты

Семьи с невысоким доходом начнут получать дополнительные выплаты от государства – об этом сообщили президент России Владимир Путин.

«Считаю, что мы должны принять новое решение – установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно. Подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», – заявил президент.

По словам Путина, выплату будут начислять с 1 апреля, а получать – в мае. При этом их размер и порядок получения сообщат позже.

https://dostup1.ru/finance/Rossiyan-s-detmi-zhdut-novye-vyplaty_147330.html