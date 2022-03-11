По указаниям мошенников житель Озерска перечислил на «безопасные» счета более 3 миллионов рублей

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился местный житель 1960 года рождения. Мужчина сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником финансового отдела банка, который уверенным голосом сообщил, что мошенники пытались снять накопленные денежные средства с его счет.

Чтобы обезопасить деньги необходимо перевести их на «резервные ячейки».

Специалист сказал, что необходимо следовать определенному алгоритму и для начала установить приложение на телефон. Чтобы еще больше ввести в заблуждение, озерчанину позвонили от имени сотрудника правоохранительного ведомства, рекомендуя в целях сохранения денежных средств и оказания содействия правоохранителям в задержании злоумышленников следовать всем указаниям представителя банка. Все это еще больше убедило потерпевшего в необходимости перевести деньги.

Следуя инструкциям, в течение двух недель мужчина совершил более тридцати переводов небольшими суммами через терминал на неизвестные телефонные номера, а также оформил несколько крупных кредитов, которые перевел через банковское приложение. Злоумышленники убеждали, что они предпринимают все меры для сохранности его сбережений, но после того как потерпевший отправил им деньги, перестали выходить на связь. Так он понял, что все это время общался с мошенниками и под воздействием обмана перевел на неизвестные счета 3 182 926 рублей.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Полиция призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров.

Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Либо позвонить родным и близким, чтобы рассказать о поступившем по телефону необычном предложении и посоветоваться с ними.

Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений.

Даже если вы уже пришли в банк оформлять кредит по указанию незнакомцев или снимать деньги с карты, обратитесь к представителям финансово-кредитной организации, озвучьте свою проблему.

Полиция рекомендует гражданам регулярно проводить беседы со своими пожилыми родственниками и объяснять им, как действовать в подобных ситуациях.