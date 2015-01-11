В библиотеке открылась выставка «Суевериям вопреки!»

13 марта в Центральной городской библиотеке открылась отчетная выставка участников фотоклуба «Объективный мир».

Название – «Суевериям вопреки!» выставка получила благодаря числу 13. Это 13 по счёту отчетная выставка фотоклуба, которая открылась 13 марта в 13:00 часов и приняли в ней участие 13 авторов. И в афише использована фоторабота Анатолия Мелентьева «Пилоты», герои которой, как известно, в своей профессии достаточно суеверны.

На выставке вниманию зрителей представлены фотоснимки в таких направлениях, как: пейзаж, портрет, арт, жанровые зарисовки, натюрморт.

На открытии член правления клуба Александр Хаснулин отметил, что, несмотря на сложные времена и трудности, жизнь берет своё и требует продолжения, поэтому деятельность клуба не останавливается и по мере возможностей участники продолжают исследовать, экспериментировать в работе с фотографией.

В выставке приняли участие авторы: Светлана Акифьева, Наталия Маркова, Денис Закаляпин, Павел Козин, Александр Дербнев, Сергей Курзанов, Александр Хаснулин, Кирилл Колосов, Владимир Оськин, Евгений Гецев, Анатолий Мелентьев, Сергей Москвин, Валерий Ушаков.

График работы выставки: пн-пт с 11:00 до 19:00 часов, суббота – выходной, воскресенье – с 11:00 до 18:00 часов, телефон: 2-30-78.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50145/