Челябинскую область не отпускают холода

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):

15-17 марта местами в Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

Повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличения количества ДТП.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/50153/