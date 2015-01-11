Южноуральцев приглашают стать волонтерами формирования городской среды

В Челябинской области стартовала регистрация волонтеров для поддержки общественно значимого проекта — Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Регистрация на сайте DOBRO.RU открыта до 31 марта. Жители всех 43 муниципалитетов будут сами выбирать, какие именно объекты нуждаются в благоустройстве в их городах и селах, сообщает пресс-служба минстроя региона.

Основной задачей волонтеров станет информирование граждан о возможности принять участие в голосовании, а также тех проектах, которые выносятся на обсуждение. В Челябинской области для этих целей создан волонтерский штаб. Волонтером может стать любой желающий, независимо от его возраста.

«Жители городов сами выберут общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году. Поэтому как можно больше людей должны знать, что они сами могут влиять на городскую среду, определять векторы ее развития. Тут нам не обойтись без помощи волонтеров – они расскажут жителям нашей страны о проектах, участвующих в голосовании, и при необходимости помогут проголосовать за объекты благоустройства», – рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько.

Каждый житель сможет принять участие в голосовании и отдать свой голос за территорию или дизайн-проект отобранного пространства: это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

«Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продлится с 15 апреля по 30 мая. В нём может принять участие каждый житель региона старше 14 лет. Проект позволит преобразить общественные пространства в наших городах, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов Южного Урала. На голосовании будут представлены парки, набережные, скверы, улицы и площади. Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2023 год», - прокомментировал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Через волонтеров можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать. Для того, чтобы стать частью масштабного всероссийского проекта и помочь вместе с добровольцами сформировать новый облик родного города, достаточно оставить заявку по ссылке. Регистрация в волонтерский штаб продлится до 1 апреля текущего года.

Справочно:

Реализация проекта началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда». В планах на 2022 год в рамках его реализации запланированы работы по благоустройству 123 общественных пространств. Для выбора этих объектов в 2021 году привлекли 1200 волонтеров и благодаря их помощи проголосовало более 463 тысяч южноуральцев.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50165/