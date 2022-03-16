Памятка о мерах профилактики бешенства при контакте с безнадзорным животным

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Бешенство - особо опасное острое инфекционное заболевание, которое передается человеку больным животным через укус или ослюнение поврежденных кожных покровов и слизистых, с последующим тяжелым поражением центральной нервной системы.

Заболевание вызывается вирусом, заканчивается летально (смертью). Продолжительность скрытого (инкубационного) периода при заражении бешенством 1-3 месяца, но может быть от 1 недели до 1 года.

Клиническая картина заболевания людей, умерших от бешенства, крайне тяжелая, мучительная, начинается с тянущих болей в месте укуса, онемение в руках, чувства беспричинного страха, тревоги, бессонницы. Сопровождается болезненными судорожными сокращениями мышц при малейшем дуновении воздуха, плеске воды и заканчивается летально через 3-7 дней.

Профилактика бешенства:

· избегать контактов с дикими и бродячими домашними животными;

· мыть руки после контакта с любыми животными;

· объяснить детям, что нельзя играть с незнакомыми кошками, собаками, а также дикими животными (лисы, ежи);

· не трогать руками любые ослюненные и погрызенные животными предметы (тряпки, палки, шерсть);

· не разнимать и не вмешиваться в борьбу между животными;

· родителям следует внимательно осматривать детей после прогулок или контакта с животными, выясняя у них причины нанесенных ран, ссадин, царапин;

· ежегодно делать профпрививки против бешенства домашним собакам и кошкам.

В случае получения травмы (укуса, оцарапывания, ослюнения) срочно обращайтесь в лечебное учреждение за медицинской помощью.