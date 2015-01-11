Информация о заболеваемости COVID-19

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 14.03.2022г. по 20.03.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 213 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровели 269 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 21.03.2022 получили 1 прививку 39509 человек, 2 прививки – 37747 человек, ревакцинировано 10930 человек.

Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50209/