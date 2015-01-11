В городской библиотеке прошла встреча учащихся школы №30 с председателем Совета ветеранов округа Иваном Гашевым

17 марта в читальном зале Центральной городской библиотеки состоялась встреча из цикла «Из истории Озерска. Люди и судьбы».

Мероприятие было посвящено 80-летию со дня рождения председателя Совета ветеранов Озерского городского округа Ивана Ивановича Гашева, ветерана ПО «Маяк», общественного деятеля, почетного гражданина Озерска. Встреча была организована сотрудниками читального зала городской библиотеки совместно с Советом ветеранов округа.

Иван Иванович Гашев – замечательный человек, за плечами которого наполненная событиями непростая судьба. При этом он очень скромный, порядочный, интеллигентный, всегда готовый прийти на помощь. Иван Иванович постоянно встречается с молодёжью, и на этот раз разговор с учащимися 8 и 9 классов школы № 30 получился живым и интересным.

Иван Иванович поделился воспоминаниями о своем детстве, комсомольской юности, рассказал о партийной работе и работе на ФГУП «ПО «Маяк», большой общественной деятельности Совета ветеранов округа.

С поздравлениями и воспоминаниями о совместной работе с Иваном Ивановичем выступили: председатель городской общественной организации ликвидаторов радиационных аварий «Союз – Чернобыль» Вячеслав Ольховский, ветеран ФГУП «ПО «Маяк» Сами Багаутдинов, представитель городской общественной организации «Женская ассоциация» Тамара Бордунова.

Инспектор управления культуры администрации Анна Сокиркина вручила Ивану Ивановичу почетную грамоту и благодарственное письмо.

Поздравили Ивана Ивановича с юбилейной датой и учащиеся школы № 30, а также учителя – Нина Борисенкова и Любовь Большакова.

Школьники узнали о том, что вся взрослая и трудовая жизнь Ивана Ивановича Гашева связана с Озерском (Челябинском-40, Челябинском-65).

В город он приехал в 1959 году 17-летним юношей. Общий стаж работы – 58 лет, из них 30 лет – на ПО «Маяк». Сначала лаборантом-аналитиком завода, руководителем группы отдела кадров комбината, комсомольским секретарем, инструктором, заместителем секретаря партийного комитета ПО «Маяк», секретарем городского комитета партии. Заочно окончил исторический факультет Уральского государственного университета. Был депутатом городского Совета народных депутатов трёх созывов.

Иван Иванович – человек творческий. Под его руководством несколько социальных проектов стали победителями в конкурсах Росатома и округа. Он является соавтором книг «Десант полковника Быстрова» и «О чем рассказал нам Вечный огонь», автор статей в энциклопедии «Челябинская область». С 2009 года по настоящее время Иван Иванович возглавляет Совет ветеранов округа, с 2015 года входит в состав Общественной палаты округа.

Иван Иванович награжден медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», а также знаками: «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «Ударник 9-й пятилетки». Его труд отмечен благодарностью губернатора Челябинской области, почетными грамотами и благодарностями. Иван Иванович Гашев – лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное признание», почетный гражданин г. Озерска.

Информация городской библиотеки.

Фото Геннадия Чучина.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50214/