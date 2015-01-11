В ГИБДД водителей предупредили о снежной буре на Южном Урале

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области предупреждают водителей об ухудшении погодных условий – из-за сильного снегопада увеличен риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Сообщается, что из-за непогоды в горнозаводской части региона на трассе М-5 работает 14 экипажей ДПС. Выведено четыре единицы техники для обработки проезжей части. Сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение, а также оказание помощи дорожной техники в обработке проезжей части

Напомним, из-за снежной бури затруднено движение по трассе в сторону Уфы – водители фур не могут подняться в гору. Также сегодня в Златоусте произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей, где по предварительным данным, первая машина затормозила, чтобы пропустить пешехода, а остальные просто не успели адекватно среагировать в условиях снегопада.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что во время передвижения необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

https://dostup1.ru/society/V-GIBDD-voditeley-predupredili-o-snezhnoy-bure-na-Yuzhnom-Urale_147773.html