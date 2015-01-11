Сводка аварийности в период с 14 по 20 марта 2022 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 14 по 20 марта 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 3 дорожно – транспортных происшествия без пострадавших.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 104 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 4 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

5 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

26 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;

1 водитель не предоставил преимущества пешеходам;

1 пешеход нарушил Правила дорожного движения;

5 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск