Сводка аварийности в период с 14 по 20 марта 2022 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 14 по 20 марта 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 3 дорожно – транспортных происшествия без пострадавших.
За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 104 нарушения Правил дорожного движения.
Из них: 4 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;
5 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;
26 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;
1 водитель не предоставил преимущества пешеходам;
1 пешеход нарушил Правила дорожного движения;
5 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск