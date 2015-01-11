Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую акцию «Весенние каникулы»

В целях предупреждения дорожно - транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в период с 21 марта по 4 апреля 2022 года проводится акция "Весенние каникулы".

За 2 месяца 2022 года на территории Челябинской области зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 1 ребенок погиб и 45 получили травмы. В 7 происшествиях несовершеннолетние пострадали по собственной неосторожности.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические беседы по безопасности дорожного движения с обучающимися и их родителями, в том числе о соблюдении правил перевозки детей в автомобиле и использовании светоотражающих элементов в темное время суток.

23 марта вблизи образовательных организаций будут проведены массовые проверки водителей по соблюдению правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей в транспортных средствах.

Маршруты патрулирования нарядами дорожно-патрульной службы будут приближены к местам массового пребывания детей, сотрудники ориентированы на разъяснительную и профилактическую работу с детьми и их родителями.

Особое внимание будет уделено сопровождению организованных колонн автобусов с детьми в соответствии с требованиями безопасности.

Также в городах и районах будут проведены агитационные и пропагандистские мероприятия на тему безопасности дорожного движения с участием отрядов юных инспекторов движения и родительской общественности.

Госавтоинспекция призывает водителей и родителей быть внимательными к безопасности детей на дороге! Строго соблюдать правила дорожного движения, в том числе правила перевозки детей в транспортных средствах. Родителям необходимо напомнить своим детям правила дорожного движения и контролировать досуг ребенка в свободное время.