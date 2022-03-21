Сезон дорожных работ не за горами. О планах

В этом году ударными месяцами для дорожных служб должны стать май и июнь. Что предстоит сделать и какие средства будут направлены на решение одной из самых актуальных городских проблем, сообщили специалисты УКСиБ.

Сразу после таяния снега, когда лужи и ручьи высохнут, начнется так называемый ямочный ремонт: ликвидацией пробоин на дорогах с помощью горячего асфальта и струйно-инъекционным методом займется подрядчик, который осуществляет содержание улично-дорожной сети по муниципальному контракту (до 15.04.2022 – ИП Вострякова, кто далее - определит конкурс). Задача дорожников: выявить все самые опасные места и продлить службу ямочных пломб на как можно больший срок.

Во время строительного сезона продолжится стартовавший в 2021 году капитальный ремонт Озерского шоссе, который выполняется по двухгодичному контракту: ранее было обновлено 3,212 км, теперь предстоит провести работы на участке протяженностью 0,788 км. На весь ремонт выделено 68 млн рублей, большая часть – из областного бюджета. Подрядчиком выступает ФГУП «ПО «Маяк».

Карточный ремонт-2022 предполагает восстановление дорожного полотна на следующих участках:

Переулок Связи,

ул. Кыштымская (от ж/д до КПП),

ул. Октябрьская (от ул. Семенова до ул. Ермолаева),

проезд Объездной (м-н Монетка),

ул. Бажова (от ул. Строительная до ул. Космонавтов),

ул. Советская (от ул. Космонавтов до ул. Набережная),

участок дороги Озерск-Кыштым,

ул. Семенова (от автобусной остановки «Переулок Связи» до ул. Октябрьская),

ул. Строительная (от ул. Советская до ул. Кирова),

пересечение ул. Строительная и ул. Блюхера,

ул. Матросова (от дома №26 до ул. Дзержинского)

ул. Советская (в районе м-на Москательный).

На двенадцать объектов общей протяженностью 3,120 км планируется потратить из бюджетов разных уровней сумму порядка 25 млн 750 тыс. рублей, из них 24 млн 450 тыс. рублей – это областные средства, остальные – местного бюджета. Кто будет заниматься их освоением, выяснится в ближайшее время в ходе торгов.

Намечая сроки дорожного ремонта, глава округа Евгений Щербаков отметил, что заблаговременная подготовка позволяет подрядным организациям как можно раньше зайти на свои объекты и выполнить запланированный объем вовремя. Предполагается, что основные работы будут завершены во второй половине июня.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа