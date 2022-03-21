С 21 по 27 марта 2022 года Госавтоинспекция проводит профилактическую акциию «Пешеход»

Мероприятие по профилактике наездов на пешеходов проводится на всей территории Челябинской области.

За 2 месяца текущего года на территории Челябинской области зарегистрировано 133 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 10 человек и 134 получили травмы.

Основными причинами данного вида ДТП являются нарушение Правил дорожного движения как со стороны водителей транспортных средств (непредставление преимущества в движении пешеходам), так и со стороны пешеходов (отсутствие у них световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, переход проезжей части в неустановленном месте).

В ходе мероприятия наряды ДПС будут приближены к местам интенсивного движения пешеходов, будет проводится разъяснительная работа с участниками дорожного движения и распространение пропагандистских листовок. Особое внимание в профилактической работе будет уделено разъяснению необходимости использовать световозвращающие элементы в экипировке в темное время суток, в том числе несовершеннолетними.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в соответствии с Правилами дорожного движения, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость и остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для перехода. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановились или замедлили движение транспортные средства, то водители автомобилей, движущихся по соседним полосам, могут продолжить движение, лишь убедившись, что перед указанными транспортными средствами нет пешеходов.

Все наряды ДПС нацелены на регулярный объезд маршрута патрулирования с целью обнаружения пешеходов, находящихся на проезжей части без цели ее перехода и дальнейшего обеспечения безопасности.