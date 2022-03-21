Алексей Текслер рассказал о развитии экономики региона в условиях санкций

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики в условиях санкционных ограничений.

Так, правительство РФ одобрило законопроект о переходном периоде по кредитам с плавающими ставками. Губернатор предложил применить схожие подходы к лизингу с плавающей ставкой. «Есть большое количество обращений со стороны предприятий, регионов. Предлагаем применить схожие подходы к таким лизинговым договорам: ввести прямое регулирование, как по закону о плавающей ставке».

Отмечается, что в 2022 году заработали новые правила по НДПИ для коксующегося угля и руды, а также акцизы на жидкую сталь. Необходимо откорректировать виды НДПИ и акцизов с учетом текущей ситуации. Губернатор добавил, что на производителей, которые работают на внутренний рынок, формирующиеся суммы НДПИ и акцизов влияют на текущую рентабельность, прибыль. По его словам, следует рассмотреть возможность дополнительно настроить эти виды НДПИ и акцизов, исходя из сегодняшней ситуации.

https://dostup1.ru/economics/Alexey-Texler-rasskazal-o-razvitii-ekonomiki-regiona-v-usloviyah-sanktsiy_147876.html