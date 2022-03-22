В Челябинской области потеплеет до +7

Весна все настойчивее стучится на Южный Урал – дневная температура показывает уверенный плюс, ночью пока ниже нуля, но ненамного.

Как сообщается на официальном сайте Челябинского Гидрометцентра, в четверг, 24 марта, на Южном Урале потеплеет до плюс 2-7 градусов (в областном центре – 4-6 выше нуля). Сегодня ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Ветер синоптики обещают западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, местами – с порывами до 14 м/с.

Относительно низкое атмосферное давление – 732 мм рт.ст. – в течение дня поднимется до климатической нормы и составит 742 мм рт.ст.

Геомагнитное поле – спокойное.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-potepleet-do-7_147893.html