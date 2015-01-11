Новые законы для россиян – изменения с апреля 2022 года

Транспортная реформа в Челябинске, рост ставок по льготной ипотеке, новые выплаты родителям, повышение некоторых пенсий - главные изменения апреля.

РОСТ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 8,6%. Это коснется 4 млн человек. Речь идет о социальных пенсиях по инвалидности, потере кормильца, старости и социальных пенсиях детям, оба родителя которых неизвестны. Индексация производится автоматически, заявления подавать не нужно.

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ

С 1 апреля вводится новая мера поддержки – пособие на детей от восьми до 17 лет для семей с невысокими доходами. Условия будут такими же, как для выплат на детей от 3 до 7 лет. Но заявление можно подать только с 1 мая.

Вступают в силу изменения в правила комплексной оценки нуждаемости, которые применяются при назначении выплат на детей и ежемесячных выплат беременным, вставшим на учет в ранние сроки. Так, из комплексной оценки нуждаемости при назначении детских выплат исключили автомобили и имущество под арестом

УПРОЩЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦПОДДЕРЖКИ

Установлен порядок передачи в информационные системы реквизитов их банковских счетов. Можно будет выразить согласие с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, заполнив соответствующие поля формы в личном кабинете на портале госуслуг.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ГОСУСЛУГАХ С 14 ЛЕТ

Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно зарегистрироваться на портале госуслуг. Они должны будут указать свой СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты. Детей до 14 лет смогут зарегистрировать на Госуслугах только их законные представители (родители, опекуны), сами прошедшие регистрацию в ЕСИА. Так дети смогут, например, зайти в свой электронный дневник, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение.

ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

С 1 апреля открывается запись детей в первый класс. До 30 июня заявления можно подавать для записи в ту школу, что закреплена за адресом ребенка, или при наличии льгот.

В Челябинской области регистрация заявлений в электронной форме реализуется через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» и Региональный портал государственных услуг Челябинской области.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ

С 1 апреля стартует весенний призыв граждан РФ на военную службу. До 15 июля призовут 134 тыс. 500 человек, в том числе 3 238 – из Челябинской области. Отправка в войска начнется в конце мая. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что граждане России, отправленные весной на срочную военную службу, в горячие точки направляться не будут.

НОВЫЕ СТАВКИ ПО ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ

С 1 апреля ставка по льготной ипотеке повышается до 12%, при этом увеличивается и предельный размер кредита: до 12 млн рублей – для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, до 6 млн – для остальных субъектов РФ. Семейная ипотека будет по-прежнему выдаваться под 6%, дальневосточная – под 2%.

БЕСПЛАТНЫЕ ВХОДЯЩИЕ С БЕЛОРУССИЕЙ

С 1 апреля 2022 года россияне, находящиеся в Белоруссии, смогут бесплатно принимать входящие звонки. Такие же условия будут действовать для белорусских абонентов в России.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБП

Банки – участники Системы быстрых платежей должны обеспечить возможность использования мобильного приложения СБП для переводов от физических лиц юридическим, а также ИП. Такие переводы используются для оплаты товаров и услуг.

КАТЕГОРИЗАЦИЯ ИНВЕСТОРОВ-ФИЗЛИЦ

С 1 апреля вступает в силу закон о категоризации инвесторов-физлиц. Он защитит от излишних рисков россиян, все активнее инвестирующих на биржах. Закон сохраняет действующий сейчас подход по разделению частных инвесторов на две категории: неквалифицированных и квалифицированных.

ДО 3 ЛЕТ ЗА ФЕЙКИ О РАБОТЕ ГОСОРГАНОВ ЗА РУБЕЖОМ

С 5 апреля за ложную информацию о работе российских госорганов – посольств, прокуратуры, Росгвардии, МЧС и СКР – за рубежом будет грозить такая же ответственность, как за фейки о действиях Вооруженных сил РФ – до 3 лет лишения свободы или штраф в размере 100 тыс. За дискредитацию такой работы предусмотрены административные штрафы.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-s-aprelya-2022-goda_148205.html