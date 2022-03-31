Названы самые популярные имена новорожденных в Челябинской области

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области назвал самые популярные имена, которые в начале этого года на Южном Урале дают новорожденным.

«Самые популярные имена среди мальчиков — это Артем, Михаил и Александр. А среди девочек — София, Ева и Виктория»,

— говорят в государственном комитете.

С начала года в Челябинской области родились 7 тысяч 658 малышей: 3 тысячи 922 мальчика и 3 тысячи 736 девочек.

Среди новорожденных 15 двойняшек и одна тройня.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/nazvany-samye-populyarnye-imena-novorozhdennykh-v-chelyabinskoy-oblasti/