Информация о заболеваемости COVID-19 в Озерском городском округе.

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 28.03.2022г. по 03.04.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 119 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровел 138 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 04.04.2022 получили 1 прививку 39604 человек, 2 прививки – 37929 человек, ревакцинировано 11284 человек.

Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.

Для желающих защитить себя и окружающих от коронавирусной инфекции, в городской и заводской поликлиниках работают кабинеты вакцинации.

Предварительная запись для тех, кто планирует поставить вакцину в течение ближайшего месяца на сайте Клинической больницы № 71 http://er.kb-71.ru/site.nsf/index.xsp.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50375/