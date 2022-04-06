Новости с Александрой Лебедевой (06.04.2022 г.)

Пятая волна пандемии завершилась отменой ряда ковидных ограничений. Если на пике, в феврале 2022 года, в Челябинской области выявляли за сутки более пяти тысяч заразившихся, то теперь эта цифра не поднимается выше 500 человек. Пришедший на смену омикрону новый штамм коронавируса стелс-омикрон не вызовет значительного рост заболеваемости Подробнее