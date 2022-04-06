Новости с Александрой Лебедевой (06.04.2022 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!
В этом выпуске:
- Погода на Южном Урале преподносит сюрпризы
- В России досрочно завершилась программа туристического кэшбэка. Какие направления в рамках этой программы выбрали озерчане, и каковы сейчас цены на путевки.
- В Озерске продолжает реализовываться программа социальных контрактов.
- В Детских поликлиниках появились свои арт-объекты.
- Детская Студия "Зебра" представила премьеру спектакля «JUNGLE GAMES»