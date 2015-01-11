2022-04-07YEKT06:00:00 | Новости Городские новости Здоровый образ жизни – залог активного долголетия Накануне Всемирного дня здоровья активные жители старшего поколения собрались в ветеранском клубе по месту жительства. Для них была организована встреча с известным в Озерске врачом-хирургом Надеждой Бадукиной.

В Озерском городском округе созданы условия для реализации творческого потенциала людей старшего поколения, но самое главное, у них есть возможность общаться. Общение для пожилых людей является источником радости, возможностью самореализации и повышения самооценки, помогает избежать депрессии и развития различных заболеваний. На протяжении многих лет с ветеранами на своём избирательном округе взаимодействует депутат Собрания депутатов округа, член фракции «Единая Россия», руководитель общественной приёмной губернатора Валентина Сылько:

– Встречи ветеранов являются традиционными. Организовать мероприятие накануне Всемирного дня здоровья мы задумали давно. Надежда Николаевна Бадукина является образцом того, как можно поддерживать свою форму людям в почтенном возрасте. Она не только отлично держится, но и продолжает работать.

На протяжении нескольких лет мы с ней проводим встречи для родителей в рамках проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья». Форма работы с педагогами у нас уже отработана. Я думаю, что встреча с представителями старшего поколения будет также очень полезной. Во-первых, Надежда Николаевна профессионал с медицинским образованием, во-вторых, она, как человек старшего поколения, может поделиться и своим опытом, дать советы, как сохранить своё здоровье.

Врач высшей категории Надежда Николаевна Бадукина отмечена нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» и «Отличник физической культуры и спорта». В детской поликлинике она работает более 60 лет, проводит занятия как инструктор по лечебной физкультуре. Накануне Всемирного дня здоровья Надежда Николаевна стала для озерчан старшего возраста пропагандистом здорового образа жизни, физической активности и правильного питания.

Она обратила внимание аудитории на то, что недостаточная физическая активность – одна из причин многих заболеваний, особенно диабет, болезни сердца. Дала рекомендации по питанию, ответила на вопросы ветеранов, тот, кто хотел задать вопросы индивидуально, могли остаться после встречи и лично поговорить с врачом.

Справочно:

Датой появления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считается 7 апреля 1948 года, когда был подписан устав организации. В 1950 году в эту же дату появился Всемирный день здоровья, позволяющий ежегодно поднимать вопросы, которые затрагивают все человечество и непосредственно влияют на нашу жизнь. Это наше здоровье и долголетие.

Всемирный день здоровья позволяет вспомнить о важности душевного и физического здоровья, а также необходимости его своевременной профилактики заболеваний. Всемирный день здоровья каждый год проходит под какой-либо темой. Тема Всемирного дня здоровья 2022 года – «Наша планета, наше здоровье».

Основной и самой важной составляющей здоровья ВОЗ назвал постоянную физическую активность. Физическая активность включает в себя любой вид движения, будь то ходьба, танцы, игры, спорт. Не зря говорят: «движение – это жизнь».



Информация предоставлена: В Озерском городском округе созданы условия для реализации творческого потенциала людей старшего поколения, но самое главное, у них есть возможность общаться. Общение для пожилых людей является источником радости, возможностью самореализации и повышения самооценки, помогает избежать депрессии и развития различных заболеваний. На протяжении многих лет с ветеранами на своём избирательном округе взаимодействует депутат Собрания депутатов округа, член фракции «Единая Россия», руководитель общественной приёмной губернатораВрач высшей категорииотмечена нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» и «Отличник физической культуры и спорта». В детской поликлинике она работает более 60 лет, проводит занятия как инструктор по лечебной физкультуре. Накануне Всемирного дня здоровья Надежда Николаевна стала для озерчан старшего возраста пропагандистом здорового образа жизни, физической активности и правильного питания.Она обратила внимание аудитории на то, что недостаточная физическая активность – одна из причин многих заболеваний, особенно диабет, болезни сердца. Дала рекомендации по питанию, ответила на вопросы ветеранов, тот, кто хотел задать вопросы индивидуально, могли остаться после встречи и лично поговорить с врачом.Датой появления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считается 7 апреля 1948 года, когда был подписан устав организации. В 1950 году в эту же дату появился Всемирный день здоровья, позволяющий ежегодно поднимать вопросы, которые затрагивают все человечество и непосредственно влияют на нашу жизнь. Это наше здоровье и долголетие.Всемирный день здоровья позволяет вспомнить о важности душевного и физического здоровья, а также необходимости его своевременной профилактики заболеваний. Всемирный день здоровья каждый год проходит под какой-либо темой. Тема Всемирного дня здоровья 2022 года –Основной и самой важной составляющей здоровья ВОЗ назвал постоянную физическую активность. Физическая активность включает в себя любой вид движения, будь то ходьба, танцы, игры, спорт. Не зря говорят: «движение – это жизнь».Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-04-07YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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