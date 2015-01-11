В Озерском городском округе будут реализованы 24 инициативных проекта

По уровню активности жителей, которую проявили озерчане в ходе подготовки проектов и электронного голосования, округ второй год становится лидером среди муниципалитетов Челябинской области.

7 апреля на заседании конкурсной комиссии рассматривались 52 проекта. Все они прошли процедуру электронного голосования и были допущены до конкурсного отбора. В итоге более 38 млн рублей, выделенных округу из областного бюджета, были распределены среди 24 инициативных проектов, набравших наибольшее количество баллов.

Задача комиссии заключалась в том, чтобы объективно оценить каждый проект, и тщательно выстроить рейтинг. Напомним, что оценка проектов осуществлялась по балльной системе (включающей семь критериев), утвержденной законом Челябинской области.

Как и в прошлом году, наиболее весомым критерием стал объём инициативных платежей, который инициатор проекта декларировал дополнительно к бюджетным средствам. Следует пояснить, чем больше доля инициативных платежей, тем большее количество баллов получал проект. В итоге, средний процент софинансирования по проектам составил 4,56 %. В общей сложности инициаторы обязались внести в бюджет округа более 1,25 млн рублей.

Комиссией также принималось во внимание наличие трудового или имущественного участия. В «смете» проектов-победителей это участие оценено в 2,1 млн рублей.

Изменения в областной закон, внесенные в декабре 2021 года, повысили значимость критериев, учитывающих результаты электронного голосования. В этом году в нём приняли участие в полтора раза больше жителей округа, чем в прошлом, всего 3454 человека.

Как показало голосование, озерчане очень заинтересованно отнеслись к реализации многих предложений. Лидеры голосования набрали более 700 голосов. Работа над этими проектами будет продолжена в рамках бюджетного процесса.

По месту реализации проекты разделились между Озерском и посёлком Метлино (по 12 проектов). Инициаторами проектов выступили: 11 муниципальных учреждений, 9 частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 4 инициативные группы граждан.

По направлениям реализации большинство (11 проектов) касаются благоустройства (6 – общественных территорий и улиц, 5 – благоустройство дворов). Вторая по количеству группа (9 проектов) будут реализованы в сфере образования (6 – в школах, 3– в детских садах, 1 – в Детском эколого-биологическом центре). Третья группа (4 проекта) направлена на развитие массового спорта. Любопытно, что в прошлом году «спортивных» проектов не было. Проекты, которые получат финансовую поддержку, должны быть реализованы в текущем году.

Важно отметить, что конкурсный отбор проектов на следующий 2023 год будет проводиться осенью 2022 года.

Ознакомиться со всеми проектами и получить ответы на все вопросы об инициативном бюджетировании может каждый житель округа на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Инициативное бюджетирование» .

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа