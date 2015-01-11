Призываем провести санитарную очистку территорий

Уважаемые руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности!

На основании распоряжения губернатора Челябинской области от 14.03.2022г. № 193-р «О проведении весенних субботников по санитарной очистке территорий городов и населенных пунктов» рекомендовано предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности провести в период с 18 апреля по 06 мая 2022 г. (включительно) санитарную очистку территорий населенных пунктов.

Обращаем ваше внимание на недопустимость складирования отходов, образованных в результате санитарной очистки территорий, в контейнеры, предназначенные для сбора ТКО многоквартирных домов на территории Озерского городского округа.

Рекомендуем проводить своевременные мероприятия по санитарной очистке и вывозу мусора с территорий, оборудовать места (площадки) накопления отходов, заключить договоры с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществлять постоянный контроль за местами образования несанкционированных свалок на подведомственных территориях.

Необходимо помнить, что в соответствии с ст.3 Закона Челябинской области №584 «Об административных правонарушениях в Челябинской области» за несвоевременный вывоз ТКО, складирование отходов вне контейнера, не проведение работ по содержанию и уборке территории, повлекшее ее загрязнение или засорение, и организацию несанкционированной свалки предусмотрена административная ответственность (для юридических лиц штраф составляет до 500 тысяч рублей).

Информация Отдела охраны окружающей среды администрации ОГО.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50456/