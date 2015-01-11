Почтили память узников фашистских концлагерей и поддержали спецоперацию российской армии

В мероприятии, приуроченном к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей,
приняли участие учащиеся школ города, ветераны труда и тыла, представители общественности. Программа началась с видеозаписи речи президента РФ Владимира Путина, которую он произнес на концерте ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Участники концерта-митинга не только почтили память жертв фашистских застенков, а также поддержали российских военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
К собравшимся в зале обратился председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев:
– В этот памятный день приведу несколько фактов истории: 14 тысяч «фабрик смерти» работали в течение Второй мировой войны, через гитлеровские концлагеря прошло 20 миллионов человек, 11 миллионов из них были уничтожены… Самые страшные злодеяния фашистов были совершены против детей, которых замучили в концлагерях, эти зверские преступления оправдать невозможно.
У нас в городе проживают 17 человек – узников фашистских концентрационных лагерей. Это очень мужественные, сильные духом люди, они остались непокоренными врагом.
Сегодня мы видим, как на Украине снова возрождаются нацизм и фашистская идеология. Мы, россияне, помним страшные потери нашего народа в Великой Отечественной войне и понимаем, что этого повториться не должно. Именно поэтому российские вооруженные силы проводят спецоперацию, чтобы искоренить очаг фашизма. Наши воины, исполняя эту миссию, проявляют профессионализм, мужество и отвагу, остаются верными традициям поколения победителей. Мы верим, что наша армия выполнит все поставленные перед ней задачи, и фашизм будет остановлен!
Заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков присоединился к словам поддержки:
– Добавить что-то сложно после слов Президента и Ивана Ивановича Гашева. Видимо, русскому народу на миру написано вычищать всякую нечисть и грязь. Наши солдаты и офицеры – настоящие герои, и мы их, конечно, должны поддерживать. Мы вместе, значит, всё у нас получится!
В программе мероприятия приняли участие коллективы Культурно-досугового центра: ансамбль «Купава», коллективы «Интегра», «Гармония», «Шанс», «Аюшка», «Вдохновение», провели концерт Игорь Ковалев и Кристина Фролова.
В финале митинга-концерта прошла памятная акция «Голубь мира».
– Мы принимаем участие в акции в знак уважения и благодарности тем, кто изменил наше будущее, подарил настоящее и защищает нас сегодня, – отметил один из учащихся школы № 30.
Использованы фото Александра Абросимова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа