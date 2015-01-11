Центральная городская библиотека приглашает на открытие выставки «ТРЭШ-АРТ. Старым вещам — новая жизнь!»

На выставке представлены новые уникальные работы художницы Ольги Черновой.

Ольга творит в стиле "трэш-арт" - концептуального альтернативного искусства, с каждым годом приобретающего все больше и больше поклонников. Художница создает арт-объекты, используя производственные, бумажные, синтетические отходы, предметы, отправленные в утилизацию, захламляющие антресоли, сараи или гаражи. Тем самым использованные материалы в руках Ольги получают вторую жизнь и становятся произведениями искусства.

Фантазия Ольги неисчерпаема, ее работы погружают зрителя в мир сказочных вселенных, любоваться которыми можно бесконечно.

Творческая встреча с Ольгой Черновой состоится в выставочном зале Центральной городской библиотеки 17 апреля в 15:00 часов.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50454/