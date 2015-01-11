» Озерский городской округ готовится к весенней уборке

Соответствующее постановление подписано главой Евгением Щербаковым. Традиционные субботники будут проходить в третьей декаде апреля, чтобы навести в округе порядок перед майскими праздниками. Из года в годсубботники объединяют неравнодушных людей всех поколений.

Как и в предшествующие годы, руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовано навести порядок на закрепленных территориях. В частности, коллективы учреждений, подведомственные профильным управлениям администрации, планируют выйти на уборку территорий школ, детских учреждений, учреждений культуры и спорта, парков, пляжей и других общественных пространств. В преддверии праздничных выходных выйдут на субботники жители посёлков Метлино и Новогорный.

Управляющие организации отвечают за состояние дворов, а также подвалов, чердаков и лестничных клеток жилых домов и ремонтируемых объектов. Кроме того, ежегодно в весенней уборке жилых кварталов и придомовых территорий активно участвуют как сами жители, так и общественные организации. Стоит отметить, что после уборки придомовых территорий мусор должен собираться в плотные пластиковые пакеты и выставляться рядом с контейнерами на точках сбора твердых коммунальных отходов. Эти пакеты вывезет региональный оператор по обращению с ТКО. Также напомним: не допускается разведение костров и сброс мусора вне специально отведенных для этого мест, наложен запрет на сжигания листвы, травы, частей кустарников и остатков другой растительности.

Включаются в весенний марафон чистоты гаражные кооперативы и садоводческие товарищества, владельцы индивидуальных жилых домов.

Дорожные службы уже приступили к уборке улично-дорожной сети. Контроль за уборкой городских улиц, загородных дорог и общественных пространств будет осуществлять Управление капитального строительства и благоустройства.

Отдел охраны окружающей среды также проведет рейды-проверки санитарно-экологического состояния территорий округа.

Предполагается, что на традиционные субботники по уборке незакреплённых территорий выйдут общественные объединения и работники градообразующего предприятия – ФГУП «ПО «Маяк». Любой житель округа может принять участие в общественно-полезном труде, для этого необходимо обратиться с инициативой в управляющую организацию.

Информация по убранным территориям для координации работ будет ежедневно поступать в единый дежурно-диспетчерский центр муниципальной службы спасения и в адрес Управления капитального строительства и благоустройства.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа