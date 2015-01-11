В Челябинской области начали принимать заявки от предпринимателей на получение субсидий

По решению Губернатора Алексея Текслера в регионе реализуется новая мера поддержки малого и среднего предпринимательства в виде субсидирования части процентной ставки.

Данная мера включена в План первоочередных, дополнительных к федеральным мерам, действий по обеспечению устойчивого развития Челябинской области в условиях внешнего санкционного давления.

Заявки от участников отбора будут принимать с 12 апреля в течение 30 календарных дней. После предоставления субсидии предприниматель должен до конца года реализовать не менее 30 % мероприятий, которые заявлены в проекте. Плановые значения результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата, устанавливаются соглашением.

Документы на получение субсидий принимают в управлении развития малого и среднего предпринимательства минэкономразвития региона по адресу: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 57, 4 этаж, каб. 402. Тел. 8 (351) 263-25-37.

График приема:

– пн-чт — с 08:30 до 17:30;

– пт — с 08:30 до 16:15;

– обед — с 12:00 до 12:45.

Ознакомиться с полными правилами подачи заявок на получение субсидии, а также требованиями к участникам отбора можно в постановлении Правительства Челябинской области можно на официальном сайте Правительства Челябинской области (Постановление Правительства Челябинской области от 05.04.25022 № 204-П).

https://pravmin.gov74.ru/prav/npa/view.htm?id=10645763@normAct - ссылка на заявку на предоставление субсидии субъектам МСП,

Расчет размера субсидии https://mineconom.gov74.ru/mineconom/view/news.htm?id=10646093@egNews

Информация Управления экономики.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50484/