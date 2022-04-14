Новости с Александрой Лебедевой (15.04.2022 г.)

С 4 по 8 апреля 2022 года на территории Озерского городского округа сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с сотрудниками Отделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Челябинской области (дислокация Озерск), а также сотрудниками ФГКУ УВО ВНГ России по Челябинской области с целью выявления и пресечения фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Подробнее