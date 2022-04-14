Новости с Александрой Лебедевой (15.04.2022 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!
В этом выпуске:
-Озерск один из лучших по уровню качества городской среды.
-В Озерском городском округе будут реализованы 24 инициативных проекта.
-В Челябинской области почти сошел снег, и появляются первые клещи.
-30 лет исполнилось библиотеке семейного чтения на бульваре Гайдара 22.
-На Егозе завершился горнолыжный сезон.
-"Уральские кабельные сети-Озерск" подключают дачный интернет!
В программе были использованы фото А.Женина.