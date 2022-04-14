В Озерске пройдёт XIII региональный танцевальный Чемпионат «OZR DANCE FEST 2022»

В рамках ведомственной спартакиады и в целях пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом в Кыштыме прошел первый этап чемпионата ГУ МВД России по Челябинской области по мини-футболу среди сотрудников органов внутренних дел. Подробнее