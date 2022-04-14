В Озерске пройдёт XIII региональный танцевальный Чемпионат «OZR DANCE FEST 2022»
18.04.2022
Мероприятия танцевального марафона будут проходить 23, 24 и 30 апреля.
В программе три этапа:
23 апреля КСК «Лидер» – ХИП ХОП соло и дуэты
24 апреля ДК «Маяк» – командные соревнования
30 апреля РЦ «Айвенго» – баттлы по ХИП ХОП и ХАУС
Организаторами турнира выступают школа танцев «E-MOTION» и клуб аэробики «Интерспорт фитнес» при поддержке администрации Озерского городского округа и ФГУП «ПО «Маяк».
Судьи: Иван Келик (Екатеринбург), Анастасия Маленьких (Екатеринбург), Влад Фаррахов (Екатеринбург).
Планируется, что в турнире примут участие более трёхсот человек из Озерска, Челябинска, Екатеринбурга, Копейска, Кыштыма.
Представители из Озерска: школа танцев «E-MOTION» и Арт школа «Станция 74».
Для зрителей 23 и 30 апреля вход свободный, 24 апреля - билет 100 рублей.